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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 70% من مقررات سبتمبر التموينية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
مقررات التموين
مقررات التموين
نرمين محمود الدهان
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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وصرف ما يقرب من 70% من مقررات شهر سبتمبر الجاري، بجانب أيضا طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للوزارة، إذ أشار إلى أن شركتي الجملة "العامة والمصرية" تقوم بصرف السلع التموينية عن شهر سبتمبر الجاري للمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية ويتم صرفها للمواطنين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد قررت صرف كمامة قماش واحدة فقط إجباريًا بشكل شهري على البطاقات التموينية التي تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختياريًا للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، اعتبارًا من اليوم 1-9-2020.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفي ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا، مع تلاحظ عدم التزام بعض المواطنين حاليًا بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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