مقتل شخص وإصابة 8 فى هجوم انتحارى شمال أفغانستان

أعلنت شرطة إقليم بلخ بشمال أفغانستان استهداف سيارة مفخخة لقافلة تابعة لقوات الدفاع الوطني الأفغانية، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 8 آخرين.وأفادت تقارير - بحسب ما ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم السبت - بأن الانفجار وقع في إحدى قرى منطقة دهدادي بإقليم بلخ، فيما بدا أن قافلة الدفاع الوطني الأفغاني كانت الهدف الرئيسي لهذا الانفجار.يذكر أنه قبل وقوع الانفجار بيوم واحد، قتل 15 مسلحا تأثرا بانفجار قنبلة تابعة لهم قبل توقيت تفجيرها في منطقة دولت آباد بإقليم بلخ الأفغاني، ولم يعلن أي شخص أو جماعة مسئوليتها عن الحادث.