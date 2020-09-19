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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تحديث اعتماد «الأيزو» لجودة مياه الشرب بالإسكندرية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان
محمد إبراهيم
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أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاهتمام بجودة مياه الشرب ومراقبتها بمختلف مراحل الإنتاج، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والتجمعات العمرانية بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى هذا السياق، أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن المعامل المركزية والإدارة العامة للجودة بالشركة، حصلت على الإصدار الحديث من مواصفة الأيزو 2017 17025 بعد اجتيازها مراجعة المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" بعدد مؤشرات مضاعف "83 مؤشر".

وأوضح، أن تحديث هذا الاعتماد وزيادة المؤشرات بمثابة دليل على دقة القياس وكفاءة العاملين والتطوير المستمر وأيضا للجهود المبذولة والدؤوبة للوصول لأعلى معدلات الجودة لمياه الشرب.

وأشار، إلى أن اعتماد "الأيزو 201717025" عالمي يمنح المعامل وثيقة دليل على كفاءة ودقة القياس والقدرة على إصدار تقارير ونتائج موثوقة، حيث تعد هذه المواصفة القياسية الأكثر لكل مختبرات الاختيار والمعايرة.

وهنأ رئيس شركة مياه الاسكندرية العاملين بقطاع المعامل على مجهودهم وحرصهم على تطوير الآداء ما يعود لصالح المواطن.

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