استئناف تصوير فيلم «صابر وراضى» لـ أحمد آدم

يستأنف المخرج أكرم فريد، تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "صابر وراضي" اليوم السبت، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد آدم.ومن المقرر أن يستأنف التصوير بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد فترة من التوقف بسبب عدم تواجد بطلة العمل رزان المغربي في القاهرة.ويبتعد الفنان أحمد آدم في فيلم "صابر وراضي" عن شخصية القرموطي الذي اعتاد على تقديمها في أعماله الفنية، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.فيلم "صابر وراضى" من تأليف كل من محمد نبوي وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته بجانب أحمد آدم كل من الفنانة رزان مغربى ومحسن محيي الدين وسلوى عثمان ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وغيرهم.