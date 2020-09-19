منهم 40 من ذوى القدرات.. تعيين 1181 شابًا بالبحيرة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة 1181 شابًا، بينهم 40 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 263 فرصة عمل، وقياس مستوى مهارة 1720 عاملا.وأوضح السيد إبراهيم الخطيب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر أغسطس الماضي، أن المديرية قامت بتسجيل 946 عاملًا جديدًا فى مجال العمالة غير المنتظمة، كما قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 455 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد بفيروس كورونا، وذلك من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي، وأسفر ذلك عن رصد 8 حالات إيجابية مصابة بالفيروس وتم عزلها وعلاجها تحت رعاية الشركات العاملين فيها.