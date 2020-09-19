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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تدرس شطب اسم السودان من قوائم الإرهاب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:48 ص
بومبيو
بومبيو
مروة عنبر
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أفاد تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومعه عدد من أعضاء الكونجرس يكثفون الضغوط من أجل ضمان شطب اسم السودان قبل حلول نوفمبر المقبل من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جانبها، أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية على لسان رئيس وزرائها عبدالله حمدوك أنها أوفت بكل الالتزامات المطلوبة منها لإغلاق الملف، وتعهدت بدفع نحو 335 مليون دولار لتعويض ضحايا حادثتي تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عاصمتي كينيا وتنزانيا في العام 1998، وتفجير البارجة الأمريكية يو إس إس كول قرب شواطئ اليمن في العام 2000، والتي تتهم الإدارة الأمريكية نظام المعزول عمر البشير بالضلوع فيهما.

ووضعت حكومة حمدوك منذ توليها فى إبريل 2019 جهود شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في مقدمة أولوياتها، وأبدت تعاونا كبيرا في مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي، لكنها ظلت تشدد على أن واشنطن تعاقب الشعب السوداني بجريرة النظام السابق الذي طالما اتهم بإيواء متشددين وإرهابيين من دول عربية مختلفة، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.

وأوضحت المجلة، أن هنالك دعما متزايدا داخل الكونجرس ودوائر القرار الأمريكية لاتجاه شطب السودان من قوائم الإرهاب الأمريكية، حيث ينخرط عدد من المشرعين والدبلوماسيين الأمريكيين في جهود متواصلة من أجل إقناع الممانعين بضرورة طي الملف وتقديم الدعم اللازم لإنجاح التحول المدني في البلاد.

وأضافت المجلة أن بومبيو قال في رسالتين منفصلتين لأعضاء في الكونجرس إن لدى الولايات المتحدة فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لضمان تقديم تعويض لضحايا الهجمات الإرهابية المدعومة من القاعدة عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.

كما أوضح في الرسالتين أيضا أن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون بمثابة فرصة لدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان والتي تخلصت من نظام البشير الذي كانت تصرفاته سببا في إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشارت المجلة إلى أن شطب السودان من قائمة الإرهاب، سيمثل نجاحا اخر في السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفى السياق، أكد إد رويس العضو الجمهوري السابق في الكونجرس والذي شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والذي يمثل الان بعض عائلات ضحايا تفجيرات عام 1998، أنه ما من مبرر لاستمرار إدراج السودان في قائمة الإرهاب بعد الإطاحة بنظام البشير والموافقة على دفع تعويضات للضحايا.

وأضاف رويس أن الانتقال الديمقراطي في السودان معلق بخيط رفيع وإن البلاد بحاجة إلى أن ترفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب لدعم الحكومة السودانية سياسيا وفتح الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه.

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