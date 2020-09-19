منعت زوجها من ضرب أطفالهما فاعتدى عليها حتى الموت بعين شمس

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، التحقيقات في اتهام مهندس بقتل زوجته أثناء مشاجرة بينهما، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود إخطار من المستشفى العام بمنطقة عين شمس للقسم باستقبال المجني عليها وبها إصابات متفرقة بالجسد، وبالانتقال والفحص تبين أن الزوج اعتدى على زوجته بالضرب حتى فارقت الحياة.وكشفت تحريات المباحث الأولية، عن أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليها والمتهم بسبب محاولتها منعه من ضرب أطفالهما، تعدى عليها بالضرب المبرح، ثم حاول إسعافها وإيصالها المستشفى قبل أن تفارق الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.