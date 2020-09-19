لقاء حواري بين وزير الري ورئيس السد العالي والعاملين بإدارات أسوان (صور)
السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:37 ص
أسوان_إسراء توفيقطباعة
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لقاءً حواريًا، مفتوح مع المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان، والعاملين بإدارات وهيئات وزارة الموارد المائية والري بأسوان المختلفة، لمناقشة المعوقات والمشكلات وكل ماهو مستجد بالعمل، بالمسرح المكشوف بالمركز الثقافي الافريقي بأسوان.
وحرص وزير الموارد المائية والري، خلال جولته بالمركز الثقافي الافريقي بأسوان، على التقاط صورا تذكارية مع القيادات بوزارة الموارد المائية والري والعاملين بالمركز الثقافي الافريقي بأسوان، مما ترك أثرا طيبا في نفوس العاملين خاصة بعد إشادة وزير الموارد المائية والري بالأعمال والتطورات الحديثة بالمركز الثقافي الإفريقي.
وحرص وزير الموارد المائية والري، خلال جولته بالمركز الثقافي الافريقي بأسوان، على التقاط صورا تذكارية مع القيادات بوزارة الموارد المائية والري والعاملين بالمركز الثقافي الافريقي بأسوان، مما ترك أثرا طيبا في نفوس العاملين خاصة بعد إشادة وزير الموارد المائية والري بالأعمال والتطورات الحديثة بالمركز الثقافي الإفريقي.
وزير الري ورئيس السد العالي
وزير الري ورئيس السد العالي
وزير الري ورئيس السد العالي
وزير الري ورئيس السد العالي
وزير الري ورئيس السد العالي
وزير الري ورئيس السد العالي
لقاء حواري بين وزير الري ورئيس السد العالي والعاملين بإدارات أسوان (صور)
لقاء حواري بين وزير الري ورئيس السد العالي والعاملين بإدارات أسوان (صور)
وزير الري ورئيس السد العالي
وزير الري ورئيس السد العالي
وزير الري ورئيس السد العالي
وزير الري ورئيس السد العالي
وزير الري ورئيس السد العالي
وزير الري ورئيس السد العالي
وزير الري ورئيس السد العالي
لقاء حواري بين وزير الري ورئيس السد العالي والعاملين بإدارات أسوان (صور)
لقاء حواري بين وزير الري ورئيس السد العالي والعاملين بإدارات أسوان (صور)
وزير الري ورئيس السد العالي