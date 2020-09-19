توزيع منهج اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الثانوية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج اللغة الإنجليزية للصفوف الثلاثة الأول والثاني والثالث الثانوي العام، بالعام الدراسي الجديد 20202021.ومن المقرر أن تبدأ الدراسة يوم 17 أكتوبر المقبل وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من "كوفيد_19" المعروف إعلاميا باسم كورونا المستجد.وكان الدكتور طارق شوقي قرر توزيع حضور الطلاب على مدار الأسبوع، على أن يأتي طلاب المرحلة الثانوية يومين فقط بالأسبوع بالتبادل.