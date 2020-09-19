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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«كلنا واحد» تواصل استقبال المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:32 ص
كلنا واحد
كلنا واحد
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تواصل شوادر ومنافذ "كلنا واحد" المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، استقبال المواطنين لشراء مستلزمات المدارس.

وأطلقت وزارة الداخلية المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة فى توفير هذه المستلزمات بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من من 17 سبتمبر الماضي، ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية "زى مدرسى – أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%، وعرضها من خلال "منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، والتى تكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

ولقيت المبادرة إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم، وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

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