داليا إبراهيم بـ«الحجاب» بعد اعتزال التمثيل

ظهرت الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم للمرة الأولى بعد قرارها الابتعاد عن الفن بعدة أشهر، مرتدية الحجاج من خلال عدة صور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشرتها عبر حسابها الشخصي وسط تفاعل كبير من متابعيها.وكانت "إبراهيم" أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتزالها التمثيل وكتبت في منشورها: "قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة وعدد من الدوبلاج شكرا".وكانت داليا اختفت عن الساحة مؤخرا وكان آخر مشاركاتها في مسلسل "جراب حواء" عام 2016 مع المخرجة سارة وفيق، كما أن أشهر أدوارها في السينما شخصية "عبلة" في فيلم "كلمني شكرًا" مع الفنان عمرو عبدالجليل.