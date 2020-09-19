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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:04 ص
طقس حار
طقس حار
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى نهارا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بالحرارة، ومن المتوقع نهارا أيضا أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

كما أنه من المتوقع أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحري، لطيفا على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن حركة الرياح فهي معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية، ونشطة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة لكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 31 23
وادى النطرون 35 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 35 24
دمنهور 33 24
بلطيم 31 24
مطروح 29 22
السلوم 30 24
سيوة 37 24
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 23
الإسماعيلية 36 23
السويس 36 24
العريش 33 23
رفح 33 22
رأس سدر 36 26
نخل 36 21
نويبع 37 30
طابا 35 26
كاترين 34 21
الطور 38 27
شرم الشيخ 39 31
الغردقة 39 29
مرسى علم 37 28
الفيوم 37 24
بنى سويف 37 24
المنيا 39 23
أسيوط 41 24
سوهاج 42 25
قنا 43 26
الأقصر 44 27
أسوان 45 29
إدفو 44 27
أبوسمبل 45 28
الوادى الجديد 44 26
شلاتين 40 26
أبورماد 39 27
حلايب 36 27
رأس حدربة 38 28.

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