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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

110 إصابات جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:39 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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ظلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في كوريا الجنوبية في مستوى أكبر من 100 إصابة لليوم السابع عشر على التوالي اليوم السبت، مع استمرار الإصابات المحلية في منطقة سول الكبرى.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها سجلت 110 إصابات جديدة بكوفيد- 19، خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 22893 إصابة، وفقا لوكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وتمثل هذه الحصيلة الجديدة انخفاضا من 126 حالة تم تسجيلها أمس الجمعة، ومن بين الحالات الجديدة، كانت هناك 106 حالات إصابة محلية والبقية إصابات وافدة من الخارج.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 378 وفاة.

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