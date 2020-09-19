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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: وفيات كورونا الأسبوعية «مرتفعة بشكل غير مقبول»

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:39 ص
وفيات كورونا
وفيات كورونا
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات الأسبوعية الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد- 19) والبالغة حوالي 50 ألف شخص، مرتفعة بشكل غير مقبول، وذلك مع اقتراب تسجيل مليون حالة وفاة في العالم.

وقالت المنظمة، في بيان، نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، إنه "على الرغم من أن معدلات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تعد في حالة استقرار بدلًا من أن ترتفع بشكل كبير، فإن الأرقام العالمية تنطوي على زيادات مفاجئة على المستويات الإقليمية".

من جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين: "نضيف أسبوعيًا ما بين 1.8 مليون ومليوني إصابة بفيروس كورونا، ووفيات بمعدل ما بين 40 و50 ألفا".

وأضاف أنه "على الرغم من أن هذه الأرقام ثابتة على المستوى العالمي، فإن ذلك يغطي حقيقة أنه على المستوى الإقليمي ودون الإقليمي في بعض البلدان، نشهد ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة".

يذكر أن أجزاء كبيرة من أوروبا استعدت، أمس، لفرض قيود جديدة واسعة النطاق لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

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