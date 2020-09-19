بايدن: الفائز بالرئاسة يجب أن يختار قاضى المحكمة العليا الجديد

قال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إن الفائز في انتخابات 2020 يجب أن يقرر من سيحل محل قاضية المحكمة العليا الراحلة، روث بادر جينسبيرج، في أعلى محكمة في البلاد.وتوفيت جينسبيرج، عن عمر يناهز 87 عامًا من مضاعفات مرتبطة بمرض سرطان البنكرياس.وقال بايدن: "آراؤها ومعارضتها ستستمر في تشكيل أساس القانون".وتابع: "لا يوجد شك في أن الناخبين يجب أن يختاروا الرئيس، ويجب أن يختار الرئيس القاضي الذي سيؤكد مجلس الشيوخ تعيينه".وقد تمنح وفاة جينسبيرج الفرصة للرئيس دونالد ترامب، لاختيار قاض ثالث في المحكمة العليا، وهو الأمر الذي قد يقلب التوازن الهش في المحكمة بين الليبراليين والمحافظين.