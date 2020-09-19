المكسيك تسجل 4841 إصابة جديدة و624 وفاة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة المكسيكية، إنها سجلت 4841 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و624 وفاة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي بالبلاد وصل إلى 688954 إصابة و72803 وفيات.وقال هوجو لوبيز- جاتل، نائب وزير الصحة، إن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير من العدد المعلن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.