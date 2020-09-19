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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس «الشيوخ» الأمريكى: سنرجح مرشح ترامب لخلافة جينسبيرج

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:46 ص
ميتش ماكونيل
ميتش ماكونيل
وكالات
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قال رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، إن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيصوت على مرشح الرئيس دونالد ترامب، ليحل محل القاضية روث بادر جينسبيرج، في المحكمة العليا.

وقال ماكونيل، في بيان، إنه "سيتم التصويت على مرشح الرئيس ترامب، على أرض مجلس الشيوخ الأمريكي".

وبرر ماكونيل، هذه الخطوة قائلًا إن هناك أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ ورئيسا جمهوريا، على عكس الوضع عام 2016 عندما انتخب الأمريكيون أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ "ليحدث توازن في الولاية الثانية" للرئيس الديمقراطي آنذاك باراك أوباما.

وأضاف ماكونيل، أن الجمهوريين "تعهدوا بالعمل مع الرئيس ترامب، ودعم أجندته، خاصة تعييناته المتميزة في القضاء الاتحادي".

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