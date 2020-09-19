تايوان تتعهد بتوثيق العلاقات مع أمريكا

تعهدت رئيسة تايوان، تساي إينج وين، بتوثيق العلاقات مع الولايات المتحدة خلال مأدبة عشاء، تكريما لمسئول أمريكي كبير، وذلك في نفس اليوم الذي أرسلت فيه الصين 18 طائرة مقاتلة لمضايقة الجزيرة تعبيرا عن غضبها من الزيارة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا"، كانت الصين أعلنت في وقت سابق عن تدريبات قتالية، كمااستنكرت ما وصفته بالتواطؤ بين الولايات المتحدة والجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها، وهرعت تايوان لسلاحها الجوي للرد.ووصل كيث كراش، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، إلى تايبه يوم الخميس، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وهو أكبر مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية يزور تايوان منذ أربعة عقود.وقال القصر الرئاسي، في بيان، إن تساي، وجهت الشكر، خلال مأدبة العشاء التي أقامتها لكراش وفريقه بمقر إقامتها الرسمي، على حضوره للمشاركة في تأبين الرئيس الراحل لي تينج هوي، مؤسس الديمقراطية في تايوان.وقالت تساي: "آمل أن تواصل تايوان والولايات المتحدة العمل المشترك لتعزيز السلام والاستقرار والرخاء والتنمية"، مضيفة أن العلاقات التايوانية- الأمريكية أحرزت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، ولم يتطرق البيان إلى ذكر التدريبات الصينية.