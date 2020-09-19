ترامب: القاضية الراحلة جينسبيرج عاشت «حياة رائعة»

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أسفه لوفاة قاضية المحكمة العليا، روث بادر جينسبيرج، التي توفيت عن عمر يناهز 87 عاما، من مضاعفات سرطان البنكرياس.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، بدا أن ترامب، علم بوفاة جينسبيرج من مراسلين صحفيين كانوا يرافقونه أثناء رحلته إلى ولاية أريزونا.وقال ترامب، وفقا لمراسل كان يرافقه: "لقد عاشت حياة رائعة، ماذا يمكنك أن تقول أيضًا؟".وتُعرف جينسبيرج، بدفاعها القوي عن حقوق المرأة، وقد شغلت مقعدها في المحكمة العليا في أغسطس 1993.وقد تمنح وفاتها الرئيس دونالد ترامب، فرصة لاختيار قاض ثالث في المحكمة العليا، وهو الأمر الذي قد يقلب التوازن الهش في المحكمة بين الليبراليين والمحافظين.