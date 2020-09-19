ديوكوفيتش: ألف مشجع فى مدرجات روما أفضل من لا شىء

‬رحب نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، بقرار الحكومة الإيطالية بالسماح لألف مشجع بحضور آخر يومين من منافسات بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس في روما.وأقيمت كل المنافسات الرياضية للمحترفين في إيطاليا دون جماهير منذ مارس الماضي، بسبب جائحة كوفيد- 19، لكن وزير الرياضة، فينتشنزو سبادافورا، قال إنه سيسمح للجماهير بحضور المراحل الأخيرة من البطولة يومي الأحد والإثنين.وبجانب بطولة التنس سيسمح لألف مشجع أيضا في مباراتين بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مطلع الأسبوع، وكذلك في سباق فورمولا 1 للسيارات في إيمولا في نوفمبر.وأبلغ ديوكوفيتش، الصحفيين عقب تأهله لدور الثمانية بفوزه 7- 6 و6- 3 على مواطنه الصربي فيليب كراينوفيتش، أمس الجمعة: "أتمنى أن يحدث ذلك، وحضور ألف مشجع أفضل من لا شيء".وأضاف: "نفتقد المشجعين، وجزء من مسيرتنا الاحترافية يتعلق باللعب أمامهم، لذا أنا سعيد حقا بما يحدث".ويلتقي ديوكوفيتش، في الدور المقبل مع الألماني دومينيك كوبفر.