بايدن: «تيك توك» مصدر قلق

صرح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكي جو بايدن، بأن تطبيق "تيك توك" الصيني يعتبر "مصدر قلق"، لكن أعمال الرئيس دونالد ترامب، تثير قلقا أكثر.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال بايدن، خلال الفعاليات الانتخابية لحملته في ولاية مينيسوتا: "أعتقد أنه (تيك توك) مصدر قلق حقيقي، حيث يتمتع هذا المنتج الصيني بإمكانية الوصول إلى أكثر من 100 مليون من الشباب في الولايات المتحدة".وتابع: "ولكن ما يثير قلقا أكثر هو ما يقوم به ترامب وكيف يقوم به".وتعهد بايدن، بدراسة المخاطر الأمنية الناجمة عن تطبيق "تيك توك" في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر المقبل.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن عن حجب تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من مساء الأحد المقبل، معتبرا أن التطبيقين يشكلان خطرا على الأمن القومي الأمريكي.