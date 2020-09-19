عاصفة نادرة فى البحر المتوسط تضرب غرب اليونان

ضربت عاصفة نادرة في البحر المتوسط يطلق عليها ميديكين (إعصار البحر المتوسط) غرب اليونان.وتسببت العاصفة بإغراق الشوارع واقتلعت الأشجار وقطعت الكهرباء في جزر كيفالونيا وزاكينثوس وإيثاكا في البحر الأيوني وفي مناطق من غرب بيلوبونيز.وقالت إدارة الإطفاء إنها تلقت أكثر من 600 اتصال لطلب النجدة، خاصة طلبات المساعدة في قطع الأشجار وضخ المياه إلى خارج المنازل والمتاجر، وغرقت مراكب شراعية في كيفالونيا وليفكادا، فيما أعلن جهاز الحماية المدنية بالبلاد حالة الطوارئ في إيثاكا وزاكينثوس.وأكد رئيس بلدية كيفالونيا ثيوفيلوس ميتشالاتوس أنه "لم يُصب أحد لكن المنازل والبنية التحتية للطرق ومرافق المياه لحقت بها أضرار. وكان الوضع مشابها في زاكينثوس وإيثاكا، حيث انقطعت الكهرباء أيضا لفترات طويلة".وواجهت شبكة الكهرباء صعوبات في التكيف مع الأوضاع، ويجري بذل جهود لإعادة الكهرباء في المناطق المتضررة.وقال نيكوس هاردالياس نائب وزير حماية المواطنين: "سيبقى الإعصار في الغرب بنفس الشدة لمدة تتراوح بين ست وتسع ساعات ثم يبدأ في الضعف والتحرك نحو الجنوب".وأضاف هاردالياس أن العاصفة ستضرب أيضا وسط اليونان حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة قبل أن تصل إلى منطقة أثينا الأوسع يوم السبت.وقالت السلطات اليونانية إن التكهن بشدة الإعصار ومساره بشكل دقيق أمر غير ممكن.وظهرت مثل تلك الأعاصير أول مرة في اليونان في عام 1995 لكن هاردالياس قال إن وتيرة مثل تلك الأحوال الجوية القاسية ازدادت في السنوات الأخيرة.وكانت عاصفة مماثلة قد ضربت اليونان في 2018. وفي عام 2017، قتلت السيول 25 شخصا وشردت المئات.