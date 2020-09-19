ترامب يهاجم مدير الـ«إف بى آى» لاعتباره أن روسيا التهديد الرئيسى للانتخابات

هاجم الرئيس دونالد ترامب الجمعة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" كريستوفر راي لتسليطه الضوء على التهديد الذي تشكله روسيا والميليشيات اليمينية على الإنتخابات الأمريكية بدلًا من تركيزه على الصين والجماعات اليسارية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" ترامب الذي ارتبطت حملته بعلاقات غامضة مع ناشطين روس عرضوا تقديم مساعدتهم خلال انتخابات عام 2016 التي فاز فيها على هيلاري كلينتون، دأب على انتقاد مسؤولي استخباراته الذين يكررون القول إن موسكو لا تزال تشكل الخطر الأكبر على هذه الانتخابات.ومع ذلك فان الانتقاد العلني لراي في البيت الأبيض بعد يوم على إدلاء الأخير بشهادة أمام الكونجرس يُعد أمرًا غير اعتيادي بالنسبة لرئيس أمريكي.وعندما سئل ترامب من قبل المراسلين إن كان يفكر بطرد راي، أجاب: "نحن ننظر في أمور عديدة مختلفة".وأضاف: "لم تعجبني أجوبته البارحة. ولست واثقا من أنها أعجبته أيضا. أنا متأكد انه ربما يوافقني الراي".والرئيس الذي يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه رئيسا في 3 نوفمبر كرر اصراره على أن الصين وليس روسيا هي المشكلة الرئيسية.وقال: "من الواضح أن الصين هي على رأس القائمة. أنا أرى انه يمكن الحديث عن روسيا وكوريا الشمالية والعديد من الدول، لكن الصين ستكون على رأس القائمة، لذا لا أدري سبب عدم ذكر ذلك".كما أنه هاجم راي بشأن تقديراته بأن جماعات سيادة العرق الابيض تمثل التحدي الأكبر في ما يتعلق بالعنف الداخلي المحتمل خلال الموسم الانتخابي المتوتر أصلا.