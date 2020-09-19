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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول يمنى يحذر من خطر جديد يهدد أطفال البلاد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:50 ص
أطفال اليمن
أطفال اليمن
وكالات
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حذر مسئول حكومي يمني، اليوم السبت، من عودة ظهور مرض شلل الأطفال في البلاد، بعد 14 عامًا من الإعلان عن خلو البلاد من الفيروس.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال الوكيل المساعد لوزارة الصحة اليمنية، عبدالرقيب الحيدري، إن "مرض شلل الأطفال عاود الظهور في كل من محافظتي صعدة وحجة".

وأضاف أن "الحوثيين منعوا لقاح شلل الأطفال عن المحافظتين لمرات عديدة".

واعتبر "معاودة ظهور الفيروس تحديًا جديدًا لليمن"، محملًا جماعة الحوثيين "المسئولية".

ودعا المسئول الحكومي، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسئوليته تجاه هذا الخطر الكبير".

وأفاد مصدر طبي في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" الحوثية في صنعاء، بتسجيل 16 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال في محافظة صعدة.

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة الماضي، في بيان مشترك صادر عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، أحمد المنظري، والمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شيبان- عن موجات تفشي شلل الأطفال في اليمن.

وقال البيان: "إن حالات وباء شلل الأطفال المتحور التي تمّ تأكيدها مؤخرًا في اليمن والسودان هي من عواقب تدني مستويات المناعة المتزايد بين الأطفال".

وأضاف أن "كل موجة من تفشي المرض أدت إلى إصابة الأطفال بالشلل في المناطق التي كان من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، تزويدهم فيها باللقاح الروتيني أو التكميلي ضد شلل الأطفال، وحرمانهم منه لفترات زمنية طويلة".

وذكر أن "الحالات في اليمن تتجمع في محافظة صعدة، التي تعاني من مستويات منخفضة للغاية من حيث التلقيح الروتيني"، مشيرًا إلى "أن برنامج القضاء على شلل الأطفال لم يصلها منذ أكثر من عامين".

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية "شلل الأطفال مرض فيروسي شديد العدوى يغزو الجهاز العصبي، وهو كفيل بإحداث الشلل التام في غضون ساعات من الزمن، ينتقل عن طريق الانتشار من شخص لآخر بصورة رئيسية عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة (مثل المياه الملوثة أو الطعام) ويتكاثر في الأمعاء، وتؤدي حالة واحدة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال (يصيب الساقين عادة)".

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