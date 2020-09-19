رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: لدينا خيارات عدة بشأن «تيك توك»

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:10 ص
ترامب و تيك توك
ترامب و تيك توك
وكالات
طباعة
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك "خيارات عدة" بشأن تواجد منصة "تيك توك" الصينية في بلاده، مشددًا على أن إدارته تسعى للحصول على ضمانات كاملة لأمن المعلومات من الصين.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به، إن الصفقة المحتملة بين مجموعة "بايت دانس" الصينية، التي تملك "تيك توك"، وشركة "أوراكل" الأمريكية لتقنية المعلومات بشأن التطبيق "يمكن إبرامها قريبا"، لكنه لم يوضح ما إذا كان ينوي دعمها أو لا.

وأضاف ترامب: "لدينا خيارات ممتازة عدة، وربما يمكننا أن نسعد كثير من الناس، من الضروري أن نحظى بأمن كامل من قبل الصين".

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية في وقت سابق، عبر بيان صحفي، أنه سيتم حظر تحميل التطبيقين الصينيين "تيك توك" و"وي شات" في الولايات المتحدة ابتداء من 20 سبتمبر الجاري، وهي خطوة تمنع الأمريكيين من تنزيل المنصتين المملوكتين للصين بسبب مخاوف من أنهما تشكلان تهديدا للأمن القومي.

ويؤثر الحظر على التنزيلات والتحديثات الجديدة فقط وجاء أقل عمومية مما كان متوقعا، خصوصا بالنسبة لتطبيق "تيك توك"، الأمر الذي يتيح للمجموعة المالكة "بايت دانس" فرصة لإبرام اتفاق حول مصير عملياتها في الولايات المتحدة.

وسيواجه "وي تشات"، وهو تطبيق شامل للرسائل والتواصل الاجتماعي والدفع الإلكتروني، قيودا أشد صرامة اعتبارا من يوم الأحد.

لكن مستخدمي "تيك توك" الحاليين لن يشهدوا تغييرات تذكر حتى 12 نوفمبر، عندما يتم تطبيق حظر على بعض المعاملات الفنية، وهو ما وصفته "تيك توك" بأنه يرقى لأن يكون حظرا فعالا.

ولا يزال من الممكن أن يلغي ترامب حظر التنزيلات الجديدة لـ"تيك توك" قبل بدء تطبيقه إذا أبرمت "بايت دانس" اتفاقا مع "أوراكل" يبدد المخاوف بشأن أمن بيانات مستخدميه.

موضوعات متعلقة

«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج

ليفربول يستعد لحسم صفقة جديدة

مديرة أعمال الهارب محمد علي تفضحه: «بيشرب خمور بـ40 ألف جنيه» (فيديو)

الصحة: 18 وفاة و131 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

لعنة كارتيرون.. أسوان يهزم الزمالك لأول مرة في تاريخه ويمنح الأهلي الدوري

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

ليفربول يستعد لحسم صفقة جديدة

رحيل الفنان طارق الربيعى إحدى أبرز قامات الفن العراقى

أول تعليق من مدرب سيدات سلة الأهلى بعد التتويج بالدورى

موعد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

عبدالواحد النبوى: تركيا كلفت كتّابًا مصريين لتلميعها

«سرقة الكتب هل هى حرام؟!».. سؤال لأنيس منصور لم يجد من يجيب عنه

جيلبير سينويه يؤرخ لحياة الشيخ زايد فى «الصقر»

أمسية شعرية وندوة حول الموسيقى فى حياتنا بـ«الأعلى للثقافة»