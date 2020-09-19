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السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدن أوروبية تعلن قيودًا جديدة بعد قفزات فى إصابات كورونا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:07 ص
مدن أوروبية تعلن
مدن أوروبية تعلن قيودا
وكالات
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أعلنت دول أوروبية عن قيود جديدة لإبطاء وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في بعض من أكبر مدنها، فيما تدرس بريطانيا معاودة فرض إجراءات العزل العام.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" تزايدت أعداد الإصابات بالفيروس بإطراد في معظم أنحاء أوروبا على مدى الشهرين الماضيين.

كما بدأت حالات الدخول إلى العناية المركزة والوفيات بسبب كورونا في الارتفاع، خاصة في إسبانيا وفرنسا.

وفي إسبانيا، التي تقع في صدارة دول القارة من حيث عدد الإصابات، سيفرض الإقليم الذي تقع فيه العاصمة مدريد، قيودًا على التنقل بين المناطق المتضررة بشدة من الزيادة الجديدة، لتؤثر هذه القيود على أكثر من 850 ألف شخص.

وحظرت السلطات في مدينة نيس بجنوب فرنسا التجمعات لأكثر من 10 أفراد في الأماكن العامة، وفرضت قيودًا زمنية على العمل في الحانات، بعد فرض قيود جديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع في مرسيليا وبوردو.

وسجلت فرنسا، الجمعة، 13200 إصابة جديدة، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء التفشي.

وفي الدنمارك، التي اقتربت فيها الإصابات الجديدة وعددها 454،من الرقم القياسي الذي بلغ 473 في أبريل، قالت رئيسة الوزراء، مته فريدريكسن، إن السلطات ستخفض الحد الأقصى المسموح به للتجمعات العامة إلى 50 نزولا من 100، وأصدرت أمرا بإغلاق الحانات والمطاعم مبكرا.

وأمرت أيسلندا، بإغلاق أماكن الترفيه والحانات في نطاق العاصمة لمدة أربعة أيام من 18 إلى 21 سبتمبر.

وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتة، إن حكومته تقوم بتحضير إجراءات "على مستوى الأقاليم" لمكافحة التفشي، بعد أن سجلت البلاد رقما قياسيا بلغ 1972 حالة في الـ24 ساعة الماضية.

ومن المتوقع أن تشمل القيود إغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر في المدن الرئيسية مثل أمستردام وروتردام ولاهاي.

وفي اليونان، التي يمكن القول إنها خرجت سالمة إلى حد كبير من الموجة الأولى من "كوفيد- 19" التي ضربت أوروبا في مارس وأبريل، قال رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن الحكومة مستعدة لتشديد القيود في منطقة أثينا الكبرى مع تسارع وتيرة الإصابات.

وزادت الحالات في بريطانيا إلى المثلين تقريبا، وبلغت 6000 إصابة يوميا في الأسبوع الأخير، فيما ارتفعت أعداد من يتلقون العلاج بالمستشفيات، وقفزت معدلات الإصابة في أجزاء من شمال إنجلترا ولندن.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا أمر لا مفر منه، وإنه لا يرغب في معاودة فرض إجراءات العزل العام، لكن ربما يتعين على الحكومة فرض قيود جديدة.

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