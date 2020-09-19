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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ترامب»: لو كان الأمر بيد «بايدن» لكان «سليمانى» و«بن لادن» على قيد الحياة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:19 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، اتهمه فيها باتخاذ قرارات خاطئة تتعارض مع المصالح الأمريكية.

وحسبما افادت وكالة انباء " تاس " قال ترامب: "لا يوجد شخص اتخذ عددا كبيرا من القرارات الخاطئة مثل بايدن، لقد صوت لصالح الحرب على العراق، وعارض مهمة القضاء على أسامة بن لادن وقاسم سليماني، وأشرف على صعود تنظيم داعش، وأشاد بصعود الصين".

وأضاف: "لو كان الأمر متروكا لبايدن لكان بن لادن وسليماني على قيد الحياة، ولكان الإرهاب في أوج نشاطه، ولأصبحت الصين الآن القوة المهيمنة على العالم وليس الولايات المتحدة".

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