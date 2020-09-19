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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الرافدين تصدر النسخة العربية لكتاب «جوهر المسيحية»

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:04 ص
جوهر المسيحية
جوهر المسيحية
نضال ممدوح
طباعة
عن دار الرافدين للنشر والطباعة٬ صدرت حديثا النسخة العربية لكتاب "جوهر المسيحية" من تأليف الفيلسوف الألماني لودفيج فويرباخ٬ ومن ترجمة جورج برشين.تقديم وتعليق وتدقيق د. نبيل فياض٬ ويقع الكتاب في 367 صفحة من القطع الكبير.

وجاء في مقدمة الكتاب:
العقائد الأساسية في المسيحية هي رغبات القلب المحققة؛ جوهر المسيحية هو جوهر الشعور الإنساني، من المسرّ أن تكون منفعلًا بدل أن تفعل، أن تكون مفديًّا وأن تُحَرَّرَ بدل أن تحرّر ذاتك؛ من المسرّ أن تجعل خلاصك يعتمد على شخص ما بدل قوتك العفوية؛ من المسرّ أن تضع أمام ذاتك غرض الحب بدلًا من غرض للجهد؛ من المسرّ أن تعرف أنّك محبوب من قبل الإله على أن تمتلك ذلك الحب-للذات البسيط، الطبيعي، المتأصلّ في جميع الكائنات.

من المسرّ أن ترى نفسك متخيّلة في عيون مشرقة - بالحب لكينونة شخصيّة أخرى بدل أن تنظر في المرآة المقعّرة للذات أو في الأعماق الباردة لبحر الطبيعة؛ من المسرّ، باختصار، أن تسمح لنفسك أن تُنشّط بشعورك الخاص، كما بكينونة أخرى، لكنها مع ذلك متماثلة على نحو أساسي، بدل أن تنظّم نفسك بالعقل. الشعور هو الحالة المنحرفة للأنا، الأنا في حالة المفعول به.

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