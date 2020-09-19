السيمفونى يستهل موسمه الــ62 بمؤلفات بيتهوفن.. الليلة

يقام فى الثامنة مساء مساء اليوم السبت 19 ٬ على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية٬ حفلًا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي٬ في إنطلاق الموسم الــ62 للسيمفوني بالأوبرا٬ حيث يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني أعمال المؤلف الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن.ويتضمن برنامج الحفل٬ السيمفونية الثامنة والسيمفونية الثالثة "أيرويكا" التي تحمل اسم البطولية وأتمها بيتهوفن مطلع عام 1804 وأهداها لنابليون والروح الثّورية التي خيمت على أوروبا في ذلك الوقت.يشار إلي أن "لودفيج فان‪ ‬بيتهوفن"‪ ‬مؤلف موسيقى ألمانى‪ ‬ولد في ديسمبر1770‪ ‬ وتوفي مارس 1827 ‬يعد أحد أبرز عباقرة الموسيقى باعتباره مبدعًا لأعمال موسيقية خالدة، قدم أول عمل موسيقي وعمره 8 أعوام، له الفضل الأعظم في تطوير الموسيقى الكلاسيكية.يقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.