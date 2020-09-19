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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا توجه طلبات مساعدة قانونية إلى فرنسا والسويد حول قضية نافالنى

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:04 ص
ألكسي نافالني
ألكسي نافالني
وكالات
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ذكرت النيابة العامة الروسية أنها وجهت طلبات لتقديم مساعدة قانونية إلى الأجهزة المعنية في كل من فرنسا والسويد بشأن قضية الناشط والمدون الروسي، ألكسي نافالني.

وقالت النيابة العامة الروسية، في بيان: "بناء على المعاهدة الأوروبية حول المساعدة القانونية المتبادلة في إطار القضايا الجنائية، تم يوم 18 سبتمبر 2020 توجيه طلبات ذات الصلة خاصة بتقديم مساعدة قانونية إلى الأجهزة المعنية في الجمهورية الفرنسية ومملكة السويد".

وأوضحت النيابة العامة الروسية أن "الالتماسات الجديدة طلبت معلومات حول إجراء تحاليل السموم للمواد البيولوجية المأخوذة من نافالني، وكذلك بشأن استطلاع الخبراء الأجنبيين".

وأعلنت الحكومة الألمانية، يوم 3 سبتمبر، أن خبراء وزارة الدفاع للبلاد توصلوا إلى استنتاج يقول إن نافالني، الذي يخضع حاليا للعلاج في برلين واستفاق من الغيبوبة في الأسبوع الماضي، تم تسميمه بمادة أعصاب من مجموعة "نوفيتشوك"، لكن لم يتم حتى الآن عرض أي معطيات تؤكد هذه الفرضية.

وفي 14 سبتمبر قالت برلين إن مختبرين فرنسي وسويدي أجريا فحوصات مستقلة أكدت تسميم الناشط والمدون الروسي بمادة "نوفيتشوك".

بدورها دعت السلطات الروسية مرارا إلى ضرورة عدم الاستعجال في الاستنتاجات الخاصة بصحة نافالني، مشككة في فرضية تسميمه، وأكدت استعداداها للتعاون لكشف ملابسات الحادث، فيما طلبت من ألمانيا تقديم المعلومات المتوفرة لديها حول القضية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

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