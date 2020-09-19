كندا تمدد اتفاق إغلاق الحدود الأمريكية حتى 21 أكتوبر

أعلنت السلطات الكندية تمديد اتفاق إغلاق الحدود الأمريكية أمام رحلات السفر غير الضرورية حتى يوم 21 أكتوبر كإجراء لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال وزير السلامة العامّة الكندي بيل بلير، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، الجمعة، إن القرار اتخذ على أساس حفظ الصحة العامة.وكانت القيود قد تم إعلانُها في 18 مارس الماضي وتم تمديدها زمنيًا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا المستجد في كندا بلغ حوالي 142 ألف شخص.يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.