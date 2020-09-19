رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 سبتمبر 2020 الموافق 02 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: «طالبان» حازمة وذكية للغاية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:40 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المديح لحركة "طالبان" الأفغانية، واصفا إياها بـ"الحازمة والذكية للغاية"، معتبرا أن الولايات المتحدة تتعامل معها بشكل جيد.

وأفادت وكالة أنباء " تاس"أن ترامب، قال في تصريح صحفي أدلى به: "نحن نتعامل بشكل جيد للغاية مع طالبان... هم حازمون للغاية وأذكياء للغاية وحاسمون للغاية لكن تعرفون أنه مر 19 عاما (منذ بدء الحرب) وأنهم تعبوا من القتال بكل صراحة".

وذكر ترامب أن إدارته تخطط لتقليص عدد القوات الأمريكية في أفغانستان حتى 4 آلاف شخص خلال الأسبوعين القريبين، مضيفا أنه "سيتم بعد ذلك التوصل إلى استنتاج نهائي".

وأطاحت القوات الأمريكية التي غزت أفغانستان بعد شهر من هجمات 11 سبتمبر عام 2001 بحكومة "طالبان" في كابل وبقي العسكريون الأمريكيون في البلاد لدعم السلطات الموالية لواشنطن في الحرب مع الحركة.

لكن في 29 فبراير 2020 وقعت الولايات المتحدة و"طالبان" في الدوحة أول اتفاق سلام بين الطرفين، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 14 شهرا وإطلاق حوار أفغاني داخلي في العاصمة القطرية بعد عقد صفقة مع الحكومة الأفغانية حول تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع انطلقت في الدوحة مفاوضات سلام بين الحركة والحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب المستمرة منذ عقدين تقريبا.

ويتوق ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في 3 نوفمبر، لأن ينسب له إنهاء أطول حرب أمريكية، وأعربت إدارته عن اعتزامها استخدام المساعدات وسيلة لتعزيز فرص التوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان.

موضوعات متعلقة

نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

بعد السخرية.. محافظ المنوفية يأمر بإزالة مجسم الأهرامات بمدخل شبين

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

ضبط متلبسًا.. منع حسن شاكوش من الغناء بالساحل الشمالي

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

لعنة كارتيرون.. أسوان يهزم الزمالك لأول مرة في تاريخه ويمنح الأهلي الدوري

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

ليفربول يستعد لحسم صفقة جديدة

رحيل الفنان طارق الربيعى إحدى أبرز قامات الفن العراقى

أول تعليق من مدرب سيدات سلة الأهلى بعد التتويج بالدورى

موعد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

عبدالواحد النبوى: تركيا كلفت كتّابًا مصريين لتلميعها

«سرقة الكتب هل هى حرام؟!».. سؤال لأنيس منصور لم يجد من يجيب عنه

جيلبير سينويه يؤرخ لحياة الشيخ زايد فى «الصقر»

أمسية شعرية وندوة حول الموسيقى فى حياتنا بـ«الأعلى للثقافة»