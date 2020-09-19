الشريف وصبحى يديران لقاءً حواريًا مع الشباب بالإسكندرية

أشاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالمشهد الرائع الذي ظهر به برلمان الطلائع، مرحبًا بشباب مصر من مختلف المحافظات على أرض عروس البحر، لافتًا إلى الدور القوى الذي يقوم به وزير الشباب والرياضة، وبمدى ضرورة معرفة الشباب والطلائع بدور مجلس البرلمان ومسئولياته، وتربيتهم على ذلك منذ الصغر.وأكد أن جيل الشباب الحالي يعد من الأجيال القوية لما يمتاز به من قدرة فائقة على التعامل مع التكنولوجيا، مرحبًا بجميع المبادرات الشبابية بالإسكندرية.جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في فعاليات دور الانعقاد الأول لبرلمان طلائع مصر، بالمدينة الشبابية بأبي قير، بمشاركة جمع غفير من الشباب على مستوى الجمهورية.ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على فتح المجال أمام الطلائع والشباب وتمكينهم بالوظائف القيادية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وأدار المحافظ ووزير الشباب والرياضة لقاءً حواريًا مفتوحًا مع الشباب المتواجدين ومناقشة أسئلتهم واستفساراتهم في كافة المجالات، وذلك لفتح قناة حوار وتواصل دائم بين الشباب والمسئولين.وتم طرح عدة أسئلة حول أهم المشروعات القومية بالإسكندرية وعلى رأسها مشروع محور المحمودية، ومخالفات البناء في الإسكندرية، وقانون التصالح، وفكرة إقامة متحف تحت الماء خصوصا بعد اكتشاف عدد من الآثار تحت الماء في الإسكندرية، وكذا دور الدولة فى الاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الهمم.