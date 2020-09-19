اليوم.. تطوير مراكز المعلومات ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، في السادسة من مساء اليوم السبت٬ ندوة لمناقشة سبل "تطوير مراكز المعلومات لخدمة التنمية المستدامة" بمقر المكتبة بالزمالك.يتحدث في الندوة الدكتور أماني مجاهد رئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، والدكتور هندى عبدالله أستاذ المكتبات والمعلومات بجامعة دمياط، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.تعقد الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.