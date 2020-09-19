«عملوها فى البرازيل».. حقيقة خدعة عملية الفرخة

كشف مصدر خاص بمديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، حقيقة واقعة عملية الفرخة التي تم تداولها بشكل واسع على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أنها لم تتم في مصر وأنها تم إجراؤها بالبرازيل والواقعة مفبركة.وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لا يمكن محاسبة الطبيب قانونيًا لأنه ادعى الواقعة بحثًا عن الشو الإعلامي والشهرة، لافتًا إلى أنه لا أساس للواقعة ولم تجر بمصر نهائيًا، ولكن هناك محاسبة للطيب عن طريق نقابة البيطريين.وحاولت "الدستور" التواصل مع الطبيب صاحب الواقعة ولكنها لم تستطع التواصل معه مغلقًا هاتفه.وكان طبيبان بيطريان أعلنا أنهما أجريا عملية جراحية لفرخة بها كسر، وتم تركيب شرائح ومسامير طبية لها، ويطلق عليها اسم "ليكسي"، ووضعت تحت الملاحظة، وتم وضعها على أجهزة وتركيب محاليل لها بديلًا عن الطعام.