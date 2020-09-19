القباج توجه فريق التدخل بدعم الطفل شقاوة

على الفور قام أعضاء الفريق ومأمور الضبط القضائى بالتنسيق مع الأطراف المعنية وهي:-



كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي لإتخاذ الاتى:-



كلفت نيفين القباج وزيرة التضامن، فريق التدخل السريع المركزي ومأموري الضبط القضائي بالوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم للطفل الذى تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي قصته على صفحاتهم.ورصدت الوزارة تواجد الطفل يبلغ الرابعة عشرة من عمره يفترش الرصيف بإحدى شوراع العاصمة بوسط البلد بشارع قصر النيل ويرتدي ملابس ممزقة وتبدو على وجهه آثار شجار وعراك.وورد إخطار لفريق التدخل السريع المركزى من العقيد مأمور قسم شرطة عابدين بقيام فريق من مباحث القسم بالعثور على الطفل المذكور والذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.على الفور توجه أعضاء الفريق ومأمورى الضبط القضائي لقسم الشرطة وتم إجراء دراسة حالة للطفل وتبين أن الطفل يدعى "م. س. ع" وشهرته "شقاوة" ويبلغ من العمر ١٤ عام ووالديه منفصلين يعمل والده نجار، والأم تدعى "ك م ص" وتعمل عاملة نظافة، ولديه أربعة أخوة وهم:-وأفاد الطفل أنه يرتدي هذه الملابس الممزقة لإمتهان التسول وإستعطاف المارة لحصوله على مبالغ مالية وملابس وأطعمة ومشروبات، ويقوم بصرف الأموال التي يحصل عليها على شراء المواد المخدرة واللعب بالسيبر وأنه تم القبض عليه مرتين في السنوات السابقة حتى لقب بشقاوة قائد الشارع بوسط البلد.تم تحرير محضر قيد تحت رقم ٤٩٩٩ لسنة ٢٠٢٠ وباشرت النيابة العامة بعابدين تحقيقاتها والتي إنتدبت أخصائية إجتماعية بخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لتحرير تقريرًا حول الطفل ووالديه والذي أسفر عن أنهم غير مأتمنين على رعاية الطفل وأصبح في خطر محدق وحياته معرضة للخطر.- الادارة العامة لحقوق الانسان بمكتب السيد المستشار النائب العام.- الادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث بالقاهرة بوزارة الداخلية.- الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بالوزارة لتوفير مكان أمن لإيداع الطفل وتوفير متطلباته الأساسية وتأهيلة حتى يخرج فرد صالح للمجتمع مرة أخرى في ظل تحقيق المصلحة الفضلى له.- تتبع أسرة الطفل ودراسة حالاتها، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية المعنية.- تقديم الدعم والإرشاد النفسي للطفل ومتابعة حالتة النفسية داخل دار الرعاية.- تقديم الدعم للطفل وعلاجة من إدمان المواد المخدرة.- تكثيف حملات البحث عن الأطفال بلا مأوى واتخاذ كافة إجراءات إيداع الأطفال في الشارع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وبذل الجهود لدمجهم بأسرهم إذا كانت الأسر أهل لرعايتهم. وتحقيقا للمصحلة الفضلى للطفل.وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى عدم التسرع في الحكم على بعض "البوستات" التي قد تحوى وراءها حقائق أعمق من الصور ما يشجع بعض الأفراد على التمادي في استخدام الإعلام المجتمعي لنشر إشاعات أو تضخيم قضايا، وعدم التعاطف مع ظاهرة التسول سواء كانوا صغار أو كبار، كما تهيب بهم الإبلاغ عن أية مجموعات تستخدم الأطفال من أجل التسول حتى لو كانت هذه المجموعات هي أسر الأطفال أنفسهم.