سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 19-9-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم السبت 19-9-2020

أسعار الدينار الكويتي وفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر الدينار الكويتي للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.72 جنيه وللبيع 51.72، أما في بنك التنمية الصناعية فتراجع الدينار اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.69، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.16 جنيه وللبيع 51.69، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.72، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.54 جنيه وللبيع 51.66.

