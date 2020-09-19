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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 19-9-2020 فى البنوك المصرية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:51 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 19-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، ارتفعت أسعار برميل النفط الكويتي 50 سنتًا ليبلغ 42.39 دولار في تداولات الخميس الماضي مقابل 41.89 دولاروفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية تراجعت عقود خام برنت تسليم نوفمبر 38 سنتًا لتبلغ 41.80 دولار للبرميل، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بمقدار 39 سنتًا لتبلغ 39.78 دولار للبرميل

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم السبت 19-9-2020

محليًا، انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في كافة البنك المحلية والأجنبية، مقابل استقرار سعر الدينار في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.69.

وانخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.66، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات تراجع سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 51.72، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.73، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 51.26 جنيه وللبيع 51.67.

وفي البنك الأهلي المصري تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 51.72، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.73، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك الإسكندرية سجل الدينار للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.69، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.60.

أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر الدينار الكويتي للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.80، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.72 جنيه وللبيع 51.72، أما في بنك التنمية الصناعية فتراجع الدينار اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.01 جنيه وللبيع 51.69، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 48.16 جنيه وللبيع 51.69، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.72، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.54 جنيه وللبيع 51.66.

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