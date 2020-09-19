سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 19-9-2020 فى البنوك المصرية
السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:51 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 19-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
عالميًا، ارتفعت أسعار برميل النفط الكويتي 50 سنتًا ليبلغ 42.39 دولار في تداولات الخميس الماضي مقابل 41.89 دولاروفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تراجعت عقود خام برنت تسليم نوفمبر 38 سنتًا لتبلغ 41.80 دولار للبرميل، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بمقدار 39 سنتًا لتبلغ 39.78 دولار للبرميل
وانخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.66، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات تراجع سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 51.72، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.73، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 51.26 جنيه وللبيع 51.67.
وفي البنك الأهلي المصري تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 51.72، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.73، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك الإسكندرية سجل الدينار للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.69، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.60.
عالميًا، ارتفعت أسعار برميل النفط الكويتي 50 سنتًا ليبلغ 42.39 دولار في تداولات الخميس الماضي مقابل 41.89 دولاروفقًا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية تراجعت عقود خام برنت تسليم نوفمبر 38 سنتًا لتبلغ 41.80 دولار للبرميل، في حين تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بمقدار 39 سنتًا لتبلغ 39.78 دولار للبرميل
سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم السبت 19-9-2020محليًا، انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في كافة البنك المحلية والأجنبية، مقابل استقرار سعر الدينار في بنك بلوم ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.69.
وانخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.66، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات تراجع سعر الدينار اليوم ليسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.72، وفي بنك مصر سجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 51.72، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.73، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 51.26 جنيه وللبيع 51.67.
وفي البنك الأهلي المصري تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.95 جنيه وللبيع 51.72، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.73، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.63 جنيه وللبيع 51.66، وفي بنك الإسكندرية سجل الدينار للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.69، وفي البنك العربي الإفريقي الدولي سجل للشراء 48.65 جنيه وللبيع 51.60.