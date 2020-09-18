مدير المركز الروسي بالإسكندرية يشارك في أمسية نادي فنون الأوبرا بدمنهور

شارك مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية القنصل مراد جاتين مساء اليوم الجمعة، في فعاليات أمسية نادي فنون الأوبرا تحت عنوان "الفنون الروسية بعيون مصرية" بأوبرا دمنهور.وأقيمت الأمسية بالتعاون مع المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر.وعرض فيلم تسجيلى عن المسارح فى روسيا وفيلم عن البالرينا الروسية "انا بفلوفا".