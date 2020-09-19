حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 19 سبتمبر 2020

حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2020

الحمل

مهنيًا: يركّز هذا اليوم على ضرورة الانتباه إلى عملك وقد يزفّ إليك خبرًا سارًّا.

عاطفيًا: مهما سمعت من انتقادات بشأن تصرّف الشريك معك لا تعرها آذانًا صاغية، أنت وحدك الأدرى بمعالجة الأمور.

صحيًا: حاول أن لا تهتم لكلام الآخرين بشأن عدم جدوى ممارسه الرياضة يوميًا، الأيام ستبرهن لهم خطأ كلامهم.



الثور

مهنيًا: تركّز على زوايا مالية ومادية، وتُقبل على عملية تقويم لأوضاعك المادية وتشعر ببعض الارتباك.

عاطفيًا: لا تحاول استفزاز الشريك، فذلك قد يخلق لك بعض المشاكل معه ويوتر الأوضاع بينكما.

صحيًا: تبدو حاليًا في قمة صحتك، فلا عجب إذا كنت حريصًا للمحافظة عليها.



الجوزاء

مهنيًا: ترتفع المعنويات ويهدأ المزاج فتعوّض عن الوقت الضائع وتنجز مشروعًا لتبدأ آخر.

عاطفيًا: على الرغم من المشاكل التي تواجهها مع الحبيب فإنك لا تستطيع الابتعاد عنه يومًا واحدًا.

صحيًا: تبذل قصارى جهدك للمحاقظة على صحة سليمة، وتنجح في ذلك وتشجع الآخرين على التمثل بك.



السرطان

مهنيًا: تواجهك تحدّيات شتى غير أنك واثق بقدراتك وبأنك على مستوى المسؤولية.

عاطفيًا: اذا شعرت بأن وضعك العاطفي غير مريح، عليك أن تبادر إلى إجراء تعديلات جذرية لتخطي ذلك.

صحيًا: أنت من أصحاب الإرادة الصلبة، وتحصل قريبًا على النتائج المرجوة والمبتغاة صحيًا في أسرع وقت.



الأسد

مهنيًا: يوم ملائم جدًا ويفتح أمامك أبوابًا مغلقة أو يسهّل الطريق، انتبه لأوضاعك المالية فقد تتعقّد الأمور.

عاطفيًا: لا تتراجع أمام أول فشل، في الحياة مطبّات وعراقيل كثيرة والبقاء فيها لصاحب الإرادة الصلبة.

صحيًا: لا تترك الأمور تصل إلى مرحلة لن يعود بوسعك إيجاد الحلول الناجعة على الصعيد الصحي.



العذراء

مهنيًا: يضع هذا اليوم حدًّا للإشكالات، ويشكّل طالعًا جيدًا ويتحدث عن شراكة قد تنمو.

عاطفيًا: تتغير مقاييس كثيرة عبر تجربة مررت بها وتعلّمت منها درسًا في الحياة.

صحيًا: فكّر في مستقبلك إذا أردت المحافظة على صحة رشيقة، ولا تدع السمنة تسيطر عليك.



الميزان

مهنيًا: الوقت مناسب جدًا لتنفيذ الخطوات الضرورية والمساعي من أجل تثبيت موقعك، أو الحصول على منصب يليق بك.

عاطفيًا: الرومانسية هي الطريق الأسهل الى قلب الشريك، فهي تذلّل المصاعب مهما بلغ حجمها.

صحيًا: إذا كنت من أصحاب الهمم والأنشطة المتعدّدة، فالوقت مناسب للقيام بها.



العقرب

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن أخبار مربكة تتعلق بمصداقية أحدهم أو بحياته المهنية.

عاطفيًا: متغيّرات متواصلة تدفعك إلى إعادة النظر في أمور مهمة، وهذا يساعدك لمزيد من التطور والتقدم.

صحيًا: كن منفتحًا على العلاجات الطبية والغذائية السليمة، وتقيد بالإرشادات المطلوبة.



القوس

مهنيًا: يخبّئ لك هذا اليوم مفاجأة سارّة ويجعلك تتفهّم بعض التفاصيل الماضية، ويساعدك في مجال إعلاني أو ترويجي.

عاطفيًا: يسهل عليك هذا اليوم التواصل البناء ويولد جوًا عذبًا من التفاهم مع المحيط.

صحيًا: استمر في تطبيق الإرشادات الصحية بحذافيرها، ولا تهمل واجباتك الصحية.



الجدي

مهنيًا: يهدّد هذا اليوم ببعض القطيعة والجفاء، احذر الانتقادات والشكاوى المتكررة عنك، وواجه المنتقدين والمشككين بالحقائق الدامغة.

عاطفيًا: تحقق اليوم ما كنت تخطط له منذ مدة طويلة، الشريك يصارحك برغبته في مساعدتك لتكون حاسمًا في قرارات مصيرية.

صحيًا: استفد من شهر أيلول للقيام برحلة أو بنزهة في أحضان الطبيعة للترويح عن النفس.



الدلو

مهنيًا: يرطّب هذا اليوم الأجواء المهنية وتجد ملاذك بالقرب من بعض الزملاء، ومن الممكن أن تحقّق أمنية.

عاطفيًا: يبادلك الشريك اليوم المزيد من العطف والحنان، وأنت بدورك لا تستغل طيبته لأنك تعشقه.

صحيًا: الانضمام إلى أحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار يومًا بعد آخر يريح أعصابك تمامًا.



الحوت

مهنيًا: تشرق قريبًا شمس أحلامك، فيصبح المستقبل مثمرًا، وهذا بفضل دعوات المقرّبين الراضين عليك وعلى تصرفاتك مع الآخرين.

عاطفيًا: كن مستعدًا لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره من أفكار رائعة.

صحيًا: لا تعرّض نفسك لأشعة الشمس كثيرًا، لأن مخاطر ذلك كبيرة أكثر مما تتصوّر.



قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 19 سبتمبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي: