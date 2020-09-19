عجمى: عودة السياحة الثقافية تتطلب إيجاد المصل الوقائى

قال ثروت عجمى، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن العودة الحقيقية للسياحة الثقافية لمصر ستكون مع فتح السوق الألمانى وأسواق أوروبا لرحلاتهم، فهذه هى الأسواق المستهدفة للسياحة الثقافية التى تختلف نوعية السائح عن القادم للسياحة الشاطئية.وأوضح "عجمي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن وزير السياحة يقوم حاليًا من خلال زياراته إلى ألمانيا لتحفيزهم على السفر إلى المقاصد المصرية، متابعًا: "ولكى أكون صادقًا فى قولى فلن تكون السياحة الثقافية بالشكل المرجو قبل إيجاد المصل الوقائى".وأضاف "عجمى" أن وزير السياحة والآثار قد بدأ بالتدخل مع الوزارات المعنية الأخرى لمحاولة الحصول على الموافقات للمطالب التى عرضها عليها مستثمرو السياحة الثقافية، والتى تتضمن تأجيل الرسوم المقررة على الفنادق العائمة وغيرها من المعوقات.وأكد أن الموافقة على تلك المطالب سيعطى قبلة الحياة لقطاع السياحة الثقافية، وسيعطى أملًا للمستثمرين لاستكمال هذه الصناعة، فهناك 140 مركبًا فقط يعمل من أصل ما يقرب من أكثر من 208 مراكب، فقد توقف العديد لضعف التشغيل وعدم القدرة على المواصلة وآخرون للصيانة.