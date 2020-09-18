رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 أطعمة تحمي المخ من الأمراض

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:19 م
أطعمة تحمي المخ من
أطعمة تحمي المخ من الأمراض
إسلام جمال
طباعة
هناك العديد من الأمراض التي تؤدي إلى تدهور دماغك ببطء، نظرًا للكثير من العادات اليومية التى نمارسها يوميًا، مثل الاعتماد على الوجبات السريعة، التعرض للضغط الشديد، بالإضافة إلى عدم الحصول على قسط كاف من النوم.

قدم الأطباء بموقع "هيلث لاين" الطبى عددا من الأطعمة التى تساهم بشكل كبير فى حماية مخك من الأمراض.

ـ التوت البري
تساعد فوائد التوت البرى، في تجنب أمراض الدماغ التنكسية أو تأخيرها، كما هو الحال في حالة مرض الزهايمر كما أنه أحد مضادات الأكسدة القوية.

ـ المكسرات
تمد المكسرات الجسم، بالمعادن والفيتامينات التي تشمل الفوسفور، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامينات ب المعقدة، وفيتامين هـ.

ـ الأفوكادو
الأفوكادو له خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع الشيخوخة والتدهور غير الناضج لصحتك. يحتوي أيضًا على أوميغا 3، وهو أمر رائع لحماية عقلك من التآكل المبكر.

ـ الطماطم
تحتوي الطماطم على مادة تسمى الليكوبين، والتي بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، أثبتت أنها مفيدة في الوقاية من العديد من الأمراض، مثل أنواع مختلفة من السرطان والسكتات الدماغية.

ـ بذور الشيا
تعزز بذور الشيا عمل الخلايا العصبية وتحسن نشاط المخ، يعتبر أكبر مصدر لأوميغا 3، حيث يمنع شيخوخة الأنسجة عن طريق الحفاظ على وظائفها سليمة لفترة أطول.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعنة كارتيرون.. أسوان يهزم الزمالك لأول مرة في تاريخه ويمنح الأهلي الدوري

نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

محمد صلاح يتعرض لحادث سير في إنجلترا

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

لعنة كارتيرون.. أسوان يهزم الزمالك لأول مرة في تاريخه ويمنح الأهلي الدوري

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

خروج أحمد حسن وزينب من القسم بعد تسديدهما الكفالة

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

موعد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

«اللهم ثبت رجاءك في قلبي».. دعاء يوم الجمعة

الفلبين تراجع استخدام اختبارات الأمصال المضادة السريعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

بعد توقف 3 سنوات.. وزيرة الثقافة تتفقد أعمال تطوير مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية

مدير المركز الروسي بالإسكندرية يشارك في أمسية نادي فنون الأوبرا بدمنهور

الطفل الفائز بالمركز الثاني من نادى القصة بالصين: أكتب منذ ابتدائي.. وأقرأ لطه حسين (حوار)

«الثقافة»: محمود رضا أسهم بعبقريته الإبداعية فى تطوير الفن الشعبى