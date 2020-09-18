5 أطعمة تحمي المخ من الأمراض

ـ التوت البري

ـ المكسرات

ـ الأفوكادو

ـ الطماطم

هناك العديد من الأمراض التي تؤدي إلى تدهور دماغك ببطء، نظرًا للكثير من العادات اليومية التى نمارسها يوميًا، مثل الاعتماد على الوجبات السريعة، التعرض للضغط الشديد، بالإضافة إلى عدم الحصول على قسط كاف من النوم.قدم الأطباء بموقع "هيلث لاين" الطبى عددا من الأطعمة التى تساهم بشكل كبير فى حماية مخك من الأمراض.تساعد فوائد التوت البرى، في تجنب أمراض الدماغ التنكسية أو تأخيرها، كما هو الحال في حالة مرض الزهايمر كما أنه أحد مضادات الأكسدة القوية.تمد المكسرات الجسم، بالمعادن والفيتامينات التي تشمل الفوسفور، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامينات ب المعقدة، وفيتامين هـ.الأفوكادو له خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع الشيخوخة والتدهور غير الناضج لصحتك. يحتوي أيضًا على أوميغا 3، وهو أمر رائع لحماية عقلك من التآكل المبكر.تحتوي الطماطم على مادة تسمى الليكوبين، والتي بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، أثبتت أنها مفيدة في الوقاية من العديد من الأمراض، مثل أنواع مختلفة من السرطان والسكتات الدماغية.ـ بذور الشياتعزز بذور الشيا عمل الخلايا العصبية وتحسن نشاط المخ، يعتبر أكبر مصدر لأوميغا 3، حيث يمنع شيخوخة الأنسجة عن طريق الحفاظ على وظائفها سليمة لفترة أطول.