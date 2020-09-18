رويترز: إصابة وزير المالية الفرنسي بكورونا

أصيب وزير المالية الفرنسي بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، وفقا لما أعلنته وكالة رويترز.وارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في فرنسا بأكثر من عشرة آلاف، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ الإغلاق في مايو الماضي وقال وزير الصحة، أوليفييه فيران إن المرض "ينشط مرة أخرى" في البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" اليوم.ويعكس الارتفاع في حالات الإصابة في فرنسا زيادة حادة في مختلف أنحاء أوروبا، حيث ارتفع عدد الحالات الجديدة في ألمانيا اليوم بواقع أكثر من ألفي حالة، وهي الأكبر منذ أواخر أبريل الماضي.