برلماني: الشائعات الكاذبة أخطر ما يواجه الوطن في هذا التوقيت

حذر الدكتور البدري ضيف عضو مجلس النواب، من تداعيات الشائعات الكاذبة على مصر، موضحا أن مصر تتعرض يوميا لعشرات الشائعات الكاذبة والمختلقة والملفقة، والهدف إحداث بلبلة بين الرأي العام المصري.وأشار إلى أن الشائعات الكاذبة حول خفض رواتب المواطنين ورفع سعر رغيف العيش وقلة المقررات التموينية وغيرها، والتي تهدف إلى خلق فزاعات معيشية دون داعٍ ودون وجود.وشدد ضيف، على ضرورة الاصطفاف الوطني وراء القيادة التاريخية الرشيدة لمصر ممثلة في الرئيس السيسي، لأنه يقود مصر بحكمة كما أن البلد تحت قيادته مستقرة وآمنة وتخطو للأمام.وأوضح ضيف أن هناك ضرورة لتفعيل مختلف وسائل الاعلام الوطنية والقومية، لمواجهة الشائعات الكاذبة والرجوع لحكومة ومختلف الوزارات لتوضيح الحقيقة، لافتا إلى أن مصر في منعطف خطير، وهناك بعض الخونة والأعداء، غاضبون من حالة الاستقرار في الوطن وإنجاز مشاريع عملاقة وضخمة.