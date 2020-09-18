برلماني: الشائعات الكاذبة أخطر ما يواجه الوطن في هذا التوقيت

برلماني: الشائعات الكاذبة أخطر ما يواجه الوطن في هذا التوقيت
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:29 م
كريمة أبو زيد - السيد السعدنيطباعة
حذر الدكتور البدري ضيف عضو مجلس النواب، من تداعيات الشائعات الكاذبة على مصر، موضحا أن مصر تتعرض يوميا لعشرات الشائعات الكاذبة والمختلقة والملفقة، والهدف إحداث بلبلة بين الرأي العام المصري.
وأشار إلى أن الشائعات الكاذبة حول خفض رواتب المواطنين ورفع سعر رغيف العيش وقلة المقررات التموينية وغيرها، والتي تهدف إلى خلق فزاعات معيشية دون داعٍ ودون وجود.
وشدد ضيف، على ضرورة الاصطفاف الوطني وراء القيادة التاريخية الرشيدة لمصر ممثلة في الرئيس السيسي، لأنه يقود مصر بحكمة كما أن البلد تحت قيادته مستقرة وآمنة وتخطو للأمام.
وأوضح ضيف أن هناك ضرورة لتفعيل مختلف وسائل الاعلام الوطنية والقومية، لمواجهة الشائعات الكاذبة والرجوع لحكومة ومختلف الوزارات لتوضيح الحقيقة، لافتا إلى أن مصر في منعطف خطير، وهناك بعض الخونة والأعداء، غاضبون من حالة الاستقرار في الوطن وإنجاز مشاريع عملاقة وضخمة.
وأشار إلى أن الشائعات الكاذبة حول خفض رواتب المواطنين ورفع سعر رغيف العيش وقلة المقررات التموينية وغيرها، والتي تهدف إلى خلق فزاعات معيشية دون داعٍ ودون وجود.
وشدد ضيف، على ضرورة الاصطفاف الوطني وراء القيادة التاريخية الرشيدة لمصر ممثلة في الرئيس السيسي، لأنه يقود مصر بحكمة كما أن البلد تحت قيادته مستقرة وآمنة وتخطو للأمام.
وأوضح ضيف أن هناك ضرورة لتفعيل مختلف وسائل الاعلام الوطنية والقومية، لمواجهة الشائعات الكاذبة والرجوع لحكومة ومختلف الوزارات لتوضيح الحقيقة، لافتا إلى أن مصر في منعطف خطير، وهناك بعض الخونة والأعداء، غاضبون من حالة الاستقرار في الوطن وإنجاز مشاريع عملاقة وضخمة.