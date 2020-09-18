إصابة 10 أشخاص فى حادث سير بالوادى الجديد

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مساء اليوم الجمعة، بطريق الفرافرة – سهل بركة في الوادي الجديد.تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد اللواء محمد توفيق، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول 10 مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.تبين انقلاب سيارة في منطقة الكيلو 10 بطريق مدينة الفرافرة – سهل بركة، أسفر عن إصابة كل وليد محمد عبدالقادر 31 عاما، محمود على محمد هاشم 25 عاما، عمر جاد الكريم 19 عاما، أحمد صلاح محمد محمد 34 عاما، محمد عوض إبراهيم 34 عاما، محمد أحمد صلاح ١٦ عاما، محمود أحمد صلاح ١٠ أعوام، عبدالله السيد محمد٢١ عاما، أحمد محمود محمد٣٤ عاما، محمد عبدالعزيز شعيب 60 عاما.تم نقلهم لمستشفى الفرافرة المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.