رئيس وزراء بريطانيا: لا مفر من الموجة الثانية لـ«كورونا»

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إنه لا مفر من موجة ثانية من الفيروس، وسوف يتم فرض قيود جديدة.حذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، الجمعة، من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أرجاء بلاده، بوتيرة متسارعة، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.وأوضح في حديث للقناة التلفزيونية "سكاي نيوز"، أن عدد حالات دخول المصابين بالفيروس للمستشفيات لتلقي العلاج تتضاعف هي الأخرى كل أسبوع. وقال إن "عدد المصابين في المستشفيات يتضاعف كل ثمانية أيام أو نحو ذلك...".