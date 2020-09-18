مصادر: اعتقال مسئولين عراقيين ورجل أعمال بتهم مختلفة

أفادت مصادر عراقية، اليوم الجمعة، عن اعتقال مسئولين عراقيين ورجل أعمال بتهم مختلفة، في إطار الحملة الجديدة لمكافحة الفساد، التي يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.واعتقلت السلطات رئيس صندوق التقاعد العراقي، أحمد الساعدي، ورئيس هيئة الاستثمار في بغداد شاكر الزاملي.كما أكدت المصادر توقيف بهاء عبدالحسين رئيس شركة الدفع الإلكتروني "كي كارد"، لدى وصوله مطار بغداد، الخميس.فيما رفض المسئولون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك التهم الموجهة إلى المعتقلين، ومكان احتجازهم أو حتى الإجراءات القضائية التي سيخضعون لها.وأفادت أيضًا بتعميم لائحة بأسماء مسئولين ممنوعين من السفر بتهم فساد، ضمن لائحة على المطار والمنافذ لمنعهم من المغادرة.بدوره، صرح مسؤول لوكالة فرانس برس بأن اللجنة تبحث في القضايا التي كانت مشبوهة منذ فترة، ثم تصدر لجنتها القضائية مذكرات توقيف.