رانيا المشاط تستهل زيارتها للأقصر بتفقد محطة التعبئة والتغليف (صور)

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، زيارتها للأقصر بتفقد محطة التعبئة والتغليف والمركز التدريبي لدعم صغار المزارعين بالمحافظة.وتفقدت المشاط، المركز التدريبي للتعبئة والتغليف للحاصلات الزراعية البستانية التصديرية التابعة لجمعية "هيا"، وكذلك محطة التعبئة والتغليف، حيث تمت إعادة تأهيلهما، ليمتد دورهما للمناطق المحيطة ويسهما في تحسين معيشة صغار المزارعين والمستثمرين، وتم تنفيذهما من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وأوضحت أن المحطتين أسهمتا في تسهيل إنتاج 4.4 ألف طن من المنتجات في الأسواق النهائية خلال عام واحد، كما خلقتا 78 ألف فرصة عمل موسمية ونجحتا في عمل ربط تسويقي في محافظات سوهاج والأقصر وأسوان من خلال 28 عقدًا، حيث تم تدريب أعضاء جمعية "هيا" و67 من خريجي جامعة جنوب الوادي على مجال التسويق الإلكتروني، وتجهيز المعدات اللازمة والتدريب للمحطتين.والتقت وزيرة التعاون الدولي محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومسئولي جمعية هيا، وتستأنف غدا تفقدها للمشروعات التنموية المختلفة في قطاع الزراعة بمشاركة وفد الوزارة ومسئولي برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.