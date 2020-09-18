الأرصاد: طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى غدًا.. والعظمى 36

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى نهارا مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بالحرارة، ومن المتوقع نهارا أيضا أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.كما أنه من المتوقع أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحري، لطيفا على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.أما عن حركة الرياح فهي معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدلة على السواحل الشمالية، ونشطة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة لكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب غرب البلاد.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 24الإسكندرية 31 23وادى النطرون 35 24طنطا 34 24شبين الكوم 35 24دمنهور 33 24بلطيم 31 24مطروح 29 22السلوم 30 24سيوة 37 24بورسعيد 31 25دمياط 31 25الزقازيق 35 24المنصورة 34 23الإسماعيلية 36 23السويس 36 24العريش 33 23رفح 33 22رأس سدر 36 26نخل 36 21نويبع 37 30طابا 35 26كاترين 34 21الطور 38 27شرم الشيخ 39 31الغردقة 39 29مرسى علم 37 28الفيوم 37 24بنى سويف 37 24المنيا 39 23أسيوط 41 24سوهاج 42 25قنا 43 26الأقصر 44 27أسوان 45 29إدفو 44 27أبوسمبل 45 28الوادى الجديد 44 26شلاتين 40 26أبورماد 39 27حلايب 36 27رأس حدربة 38 28