أشرف صبحي يشكر عليّ الدين هلال على تأسيس برلمان الطلائع

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن برلمان طلائع مصر، هو شيء مبهر ومبشر من طلائع مصر، متابعًا: "أشكر من قلبي من أوجد هذا البرلمان، وهذه الفكرة سواء برلمان الطلائع أو برلمان الشباب والتي كانت نواته الأولى هو وليدة فكرة الوزير علي الدين هلال".جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية لدور الانعقاد الأول، لبرنامج طلائع مصر، والذي عقد بالمدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.وأضاف "صبحي" طلائع مصر كما عهدتمونا سوف ندعمكم، لتأدية دوركم في دوائركم، والفئة العمرية الخاصة بكم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، مشيرًا إلى أنه في انتظار برلمان الشباب أيضًا الذي يختص بالمرحلة الثانوية والجامعة ليؤدى دوره مثل برلمان طلائع مصر، والنجاح الذي تم تحقيقه خلال أسبوع من فترة الانتخابات، ومتابعة العملية الانتخابية التي تمت من خلال الإنترنت، والتي تؤكد على التقدم التكنولوجي التي وصلت إليه وزارة الشباب والرياضة.وأشار موجهًا حديثه للطلائع أنتم مستقبل مصر، أنتم أجدر من خلال المعرفة والتطور التكنولوجي، الرد على الشائعات والمهددات التي تواجهه الدولة من الداخل والخارج، قائلًا: "نحن حائط دفاع لدولتنا كل في مكانه" متابعًا أنتم القادرون على التصدى لتلك المهددات وحماية الوطن وسلامة أراضيه.وقالت دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، أن اليوم يشهد أول برلمان طلائع بجمهورية مصر العربية المنتخب إلكترونيًا، موضحة أنه لأول مرة تطبق الادارة المركزية للبرلمان نموذج محاكاة الدولة المصرية لبرلمان الطلائع متمثلة بسلطتيها التشريعية "محاكاة مجلس النواب" بإجراء انتخابات إلكترونية.. والسلطة التنفيذية "محاكاة لمجلس الوزراء".وأضافت أن البرلمان يهدف إلى إعداد جيل لديه الوعى والمعرفة بكافة مؤسسات الدولة المصرية من حيث سياساتها العامة كيفية عملها وأدائها.. بالإضافة إلى تنمية الوعى لديه بمعرفة قضايا الوطن وخطواته السريعة في التنمية.