رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 سبتمبر 2020 الموافق 01 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أشرف صبحي يشكر عليّ الدين هلال على تأسيس برلمان الطلائع

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:32 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
هبه عويضه
طباعة
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن برلمان طلائع مصر، هو شيء مبهر ومبشر من طلائع مصر، متابعًا: "أشكر من قلبي من أوجد هذا البرلمان، وهذه الفكرة سواء برلمان الطلائع أو برلمان الشباب والتي كانت نواته الأولى هو وليدة فكرة الوزير علي الدين هلال".

جاء ذلك خلال الجلسة البرلمانية لدور الانعقاد الأول، لبرنامج طلائع مصر، والذي عقد بالمدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وأضاف "صبحي" طلائع مصر كما عهدتمونا سوف ندعمكم، لتأدية دوركم في دوائركم، والفئة العمرية الخاصة بكم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، مشيرًا إلى أنه في انتظار برلمان الشباب أيضًا الذي يختص بالمرحلة الثانوية والجامعة ليؤدى دوره مثل برلمان طلائع مصر، والنجاح الذي تم تحقيقه خلال أسبوع من فترة الانتخابات، ومتابعة العملية الانتخابية التي تمت من خلال الإنترنت، والتي تؤكد على التقدم التكنولوجي التي وصلت إليه وزارة الشباب والرياضة.

وأشار موجهًا حديثه للطلائع أنتم مستقبل مصر، أنتم أجدر من خلال المعرفة والتطور التكنولوجي، الرد على الشائعات والمهددات التي تواجهه الدولة من الداخل والخارج، قائلًا: "نحن حائط دفاع لدولتنا كل في مكانه" متابعًا أنتم القادرون على التصدى لتلك المهددات وحماية الوطن وسلامة أراضيه.

وقالت دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، أن اليوم يشهد أول برلمان طلائع بجمهورية مصر العربية المنتخب إلكترونيًا، موضحة أنه لأول مرة تطبق الادارة المركزية للبرلمان نموذج محاكاة الدولة المصرية لبرلمان الطلائع متمثلة بسلطتيها التشريعية "محاكاة مجلس النواب" بإجراء انتخابات إلكترونية.. والسلطة التنفيذية "محاكاة لمجلس الوزراء".

وأضافت أن البرلمان يهدف إلى إعداد جيل لديه الوعى والمعرفة بكافة مؤسسات الدولة المصرية من حيث سياساتها العامة كيفية عملها وأدائها.. بالإضافة إلى تنمية الوعى لديه بمعرفة قضايا الوطن وخطواته السريعة في التنمية.
أشرف صبحي يشكر عليّ الدين هلال على تأسيس برلمان الطلائع
أشرف صبحي يشكر عليّ الدين هلال على تأسيس برلمان الطلائع
أشرف صبحي يشكر عليّ الدين هلال على تأسيس برلمان الطلائع
أشرف صبحي يشكر عليّ الدين هلال على تأسيس برلمان الطلائع
أشرف صبحي يشكر عليّ الدين هلال على تأسيس برلمان الطلائع
أشرف صبحي يشكر عليّ الدين هلال على تأسيس برلمان الطلائع
أشرف صبحي يشكر عليّ الدين هلال على تأسيس برلمان الطلائع
أشرف صبحي يشكر عليّ الدين هلال على تأسيس برلمان الطلائع
أشرف صبحي يشكر عليّ الدين هلال على تأسيس برلمان الطلائع
أشرف صبحي يشكر عليّ الدين هلال على تأسيس برلمان الطلائع

موضوعات متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020

«عالم عيال».. طفل «تزوّج وأنجب وانفصل» وإحباط زيجته الثانية فى سوهاج

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

«القومية للزلازل»: الهزة بقوة 5.8 ريختر وعمق 40 كيلو وشعر بها سكان 3 محافظات

الصور

image description

وفد «البيئة» يعاين محطة وسيطة بمنظومة المخلفات الصلبة فى أسيوط

image description

محافظة أسيوط تعلن عن دورات تدريبية مهنية لتأهيل الشباب لسوق العمل

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

الأكثر قراءة

نص «إيميل» كارتيرون لنادي الزمالك لدفع الشرط الجزائي

أبديا الندم.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل «أحمد وزينب»

زلزال يهز الإسكندرية والسواحل الشمالية

انتصار مصرى جديد بالأمم المتحدة: انتخاب وفاء بسيم فى لجنة حقوق الإنسان

إنفوجراف

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

أيام زمان

مقال عمره 33 عامًا يكشف ادعاءات أنيس منصور بخصوص «العقاد»

«أحيانا أضطر للخروج عن حدود الأدب».. كواليس من حياة عبلة كامل

«طبعت أول رواية على دفتر إيصالات وفشلت في التمثيل».. اعترافات يوسف إدريس

«كيد النسا».. سر مقلب أسمهان وتحية كاريوكا فى أحمد سالم لطلب الطلاق

نجم الساعة

حميد الشاعرى: «أنا بابا» يرضى «جمهور الثمانينيات» والأجيال الجديدة

منوعات

موعد إعادة برنامج معكم منى الشاذلي

دعاء للمتوفى يوم الجمعة

«اللهم ثبت رجاءك في قلبي».. دعاء يوم الجمعة

الفلبين تراجع استخدام اختبارات الأمصال المضادة السريعة

مقالات الرأي
ماجد حبته
حليف رئيسى خارج الناتو!
د.كريمة الحفناوى
أثر وباء «كورونا» على العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد سيد طنطاوى.. عالِم دين معتدل
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «4»
المزيد

الثقافة

مصطفي نصر: صبية الإخوان قنبلة موقوتة

أحمد شبلول: نجيب محفوظ رفض زيارة «البنا» ولم يرحب بمناقشة «قطب»

ريم بسيوني توقع «ثلاثية المماليك» بمكتبة ديوان (فيديو)

صدور الجزء الثاني من كتاب «تأملات بين العلم والدين»