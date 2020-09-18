مصر تقفز 6 مراكز فى الترتيب العالمى لمتوسط سرعات الإنترنت

استطاعت مصر أن تواصل نجاحها في تحسين متوسط سرعات الإنترنت خلال الفترة الماضية، على الرغم من الضغوط الكبيرة على شبكة الإنترنت خلال أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد، وما صاحبها من زيادة الطلب على خدمات البيانات مع اتجاه العديد من الأفراد والمؤسسات إلى الاعتماد على نماذج عمل رقمية تضمن استمرارية الأعمال.كشف أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمي لقياس سرعات الإنترنت، خلال شهر أغسطس الماضي، عن ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في جمهورية مصر العربية ليصل إلى 31.38 ميجابتث بنهاية أغسطس وتقدم ترتيب مصر 6 مراكز لتحتل المركز الـ 91 بدلا من الـ 97 عالميا.يأتي ذلك نتيجة للجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ خطتها الطموحة لتطوير وتحسين جودة الإنترنت في البلاد، والتي جعلت مصر إحدى أفضل الدول عالميا وإفريقيا، فقد أسهمت الاستثمارات الكبيرة التي تم تنفيذها لتطوير البنية التحتية على مدار السنوات الماضية في تمكين شبكة الإنترنت في مصر من استيعاب الزيادة غير المسبوقة في حركة مرور البيانات خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد على مدار الشهور الفائتة.